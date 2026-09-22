🍏 В садах Нижнегорского района до конца октября планируют собрать восемь тысяч тонн яблок Часть урожая попадёт на прилавки в торговые точки полуострова, часть — в другие регионы страны.
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