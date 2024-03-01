Захарова заявила о введении Макроном нового стандарта принципиальности

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы французского внешнеполитического ведомства Стефана Сежурне о том, что республика не намерена отправлять свои войск на Украину.
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