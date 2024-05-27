Российский прапорщик отбил контратаку ВСУ и спас раненых сослуживцев в зоне СВО

Минобороны РФ В зоне проведения спецоперации российский прапорщик Олег Андреенко в составе группы освобождал населенный пункт от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе чего не только отбил контратаку противника, но и вынес из-под огня раненых командира и сослуживца.