Скотт Риттер: крах украинской армии уже предопределен

Планирующие бомбы, многочисленные ракеты повышенной точности, некоторые с невероятными скоростными характеристиками, многократно превышающими скорость звука, такие как «Кинжал» или «Циркон», «армии дронов» и неисчерпаемый запас различных артиллерийских боеприпасов в ВС РФ, ставит одну жирную точку на боеспособности ВСУ.
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