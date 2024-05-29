Айдар Галимов хәрби операциядәге адашы Айдар Галимовка мөрәҗәгать яздырган👇🏻 «Синең янәшәңдә һәрвакыт таянырдай дусларың булуны телим.
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Айдар Галимов хәрби операциядәге адашы Айдар Галимовка мөрәҗәгать яздырган👇🏻 «Синең янәшәңдә һәрвакыт таянырдай дусларың булуны телим.