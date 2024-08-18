Алаудинов: «Ахмат» остановил противника на своём участке на Курском направлении

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что бойцы отряда спецназначения «Ахмат» остановили военных ВСУ на своём участке на Курском направлении.
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