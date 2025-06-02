Ипотека, миллион за переезд и стипендии: как Самара борется с дефицитом учителей

В последние годы многие регионы России сталкиваются с дефицитом педагогических кадров. Однако в Самарской области эту проблему решают комплексно: через целевое обучение, социальные льготы и финансовую поддержку молодых специалистов.
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