«Музыка» их связала: Чайкина спела арию, Миногарова надела «голое» платье

В МХАТ имени Горького отгремела вечеринка «Яндекс Музыки», которая собрала звезд индустрии. Слушали арию из оперы Джакомо Пуччини в исполнении Тоси Чайкиной, подпевали каверу «Зима в сердце» Евы Польны и группы «Моя Мишель».