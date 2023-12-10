«Музыка» их связала: Чайкина спела арию, Миногарова надела «голое» платье

В МХАТ имени Горького отгремела вечеринка «Яндекс Музыки», которая собрала звезд индустрии. Слушали арию из оперы Джакомо Пуччини в исполнении Тоси Чайкиной, подпевали каверу «Зима в сердце» Евы Польны и группы «Моя Мишель».
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