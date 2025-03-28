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16 животных погибли в Челябинской области от бешенства

16 животных погибли в Челябинской области от бешенства

На Южном Урале растет число погибших от бешенства животных. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с 1 января по 28 марта текущего года в Челябинской области от вируса бешенства умерли 16 животных – 8 кошек, 7 собак и 1 лисы.

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