16 животных погибли в Челябинской области от бешенства

На Южном Урале растет число погибших от бешенства животных. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с 1 января по 28 марта текущего года в Челябинской области от вируса бешенства умерли 16 животных – 8 кошек, 7 собак и 1 лисы.