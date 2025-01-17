Врач Семенов: за год донор плазмы крови может спасти 12–15 жизней

За год донор плазмы крови может спасти до 15 человеческих жизней, рассказал "Газете.Ru" заместитель генерального директора фармацевтической компании "Скопинфарм" и эксперт просветительского проекта о донорстве крови и плазмы "+Я" Иван Семенов.