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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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SHAMAN сжег свои знаменитые кожаные штаны в русской печи и объявил о переменах

SHAMAN сжег свои знаменитые кожаные штаны в русской печи и объявил о переменах

Видео с необычным поступком SHAMAN опубликовал в своих социальных сетях Певец SHAMAN объявил о переменах в своем творческом образе и символически попрощался с одной из самых узнаваемых деталей сценического гардероба.

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