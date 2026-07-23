SHAMAN сжег свои знаменитые кожаные штаны в русской печи и объявил о переменах

Видео с необычным поступком SHAMAN опубликовал в своих социальных сетях Певец SHAMAN объявил о переменах в своем творческом образе и символически попрощался с одной из самых узнаваемых деталей сценического гардероба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии