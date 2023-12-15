Новые компьютерные томографы появились в медучреждениях Киренска и Черемхово в этом году

В рамках программы «Укрепление материально-технической базы учреждений» госпрограммы «Развитие здравоохранения» Иркутской области, два медучреждения — Киренская районная и Черемховская больницы — приобрели по два компьютерных томографа.
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