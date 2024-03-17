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Вести Севастополь

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Международные эксперты наблюдали за ходом президентских выборов в Севастополе

За ходом президентских выборов в Севастополе наблюдали и международные эксперты. Накануне городскую Избирательную комиссию, Центр общественного наблюдения и участки для голосования в разных районах посетили делегаты из Словакии, Сербии и Ганы.

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