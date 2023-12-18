Отечественный "антишпионский" смартфон представили в России

Global Look Press/Christian Ohde/face to face Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) "РОСА" представил "антишпионский" смартфон "Р-ФОН" с операционной системой (ОС) "РОСА Мобайл" отечественной разработки.
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