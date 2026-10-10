Xiaomi выпустила ИИ-модель для таблиц, которая работает без дообучения

Xiaomi-TabLDM решает задачи классификации и регрессии по примерам из размеченного датасета, а в тестах TabArena заняла второе место на регрессионных задачах и четвёртое в общем рейтинге Xiaomi-TabLDM умеет предсказывать значения для новых строк, используя размеченные данные как контекст: отдельно обучать модель под каждую задачу не требуется.
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