Xiaomi выпустила ИИ-модель для таблиц, которая работает без дообучения

Xiaomi-TabLDM решает задачи классификации и регрессии по примерам из размеченного датасета, а в тестах TabArena заняла второе место на регрессионных задачах и четвёртое в общем рейтинге Xiaomi-TabLDM умеет предсказывать значения для новых строк, используя размеченные данные как контекст: отдельно обучать модель под каждую задачу не требуется.