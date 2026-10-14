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Одни потеряют все, а другие сорвут куш: подробный прогноз Глобы на конец рабочей недели, с 14 по 16 октября

Одни потеряют все, а другие сорвут куш: подробный прогноз Глобы на конец рабочей недели, с 14 по 16 октября

Астролог объяснил, почему в эти дни нельзя рассчитывать на коллег и в какой момент стоит полностью отключить рабочие чаты.

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