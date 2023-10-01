Протекционизм на рынке семян начинает работать

На рынке семян продолжается консолидация не в пользу иностранных игроков. Партнер экс-президента УГМК Искандара Махмудова долларовый миллиардер Иван Юзефович купил доли в крупнейшем производителе и поставщике семян компании Ruseed.
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