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Новак заявил о сохранении проблем с топливом в регионах с независимыми АЗС

Новак заявил о сохранении проблем с топливом в регионах с независимыми АЗС

В России проблемы с топливом остаются в регионах, где работает большое число независимых АЗС. Об этом сообщил в эфире «Первого канала» вице-премьер Александр Новак после совещания в ситуационном центре правительства.

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