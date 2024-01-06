Топовый Samsung Galaxy S24 – 960 евро, топовый Galaxy S24 Ultra – 1810 евро. Инсайдер назвал цены Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra

Инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) раскрыл цены на новые флагманы Samsung Galaxy S24 для Италии. Выглядят они так: Galaxy S24 128 ГБ – 900 евро; Galaxy S24 256 ГБ – 960 евро; Galaxy S24 Plus 256 ГБ – 1150 евро; Galaxy S24 Plus 512 ГБ – 1270 евро; Galaxy S24 Ultra 256 ГБ – 1450 евро; Galaxy S24 Ultra 512 ГБ – 1570 евро; Galaxy S24 Ultra 1 ТБ – 1810 евро.
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