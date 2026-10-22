Головная боль после пробуждения может возникать на фоне значительного повышения артериального давления, поэтому при появлении такого симптома необходимо проверить его показатели, рассказала RT невролог Мария Лавренова.
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