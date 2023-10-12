Начался прием заявок на туристическую премию «Путеводная звезда — 2023»

Начался прием заявок на соискание премии Правительства Москвы «Путеводная звезда — 2023». Она присуждается гастрономическим проектам, гостиницам, экскурсоводам и другим представителям отрасли, которые развивают столичный туризм.
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