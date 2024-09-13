Евгений Костин провел заседание Комитета по увековечению памяти

12 сентября 2024 года исполняющий полномочия председателя городской Думы Евгений Костин провел очередное заседание Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде.
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