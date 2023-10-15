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Сальдо: ВС России ударили по "элитному" подразделению ВСУ в Очакове

Российские военные нанесли удар по "элитному" подразделению ВСУ в городе Очаков Николаевской области и уничтожили порядка 20 украинских боевиков, сообщил 15 октября в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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