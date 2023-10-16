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Ротенберг о Боярском на матче СКА: «У нас много музыки из «Трех мушкетеров». Это и дух – «Один за всех и все за одного». Это культура России»

Народный артист посетил матч и произвел символическое вбрасывание перед матчем СКА и «Адмирала» (5:0).

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