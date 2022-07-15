Захарова: ООН не занимает равноудаленную позицию по ситуации с Винницей

Секретариат ООН не занимает равноудаленную позицию в комментариях по ситуации в Виннице, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответе на вопрос СМИ касаемо заявлений генсека Антониу Гутерриша об этих событиях, передает ТАСС.