Politico: Союзники США по НАТО боятся, что Байден не победит Трампа на выборах

Державы Организации Североатлантического Договора напуганы возможностью того, что лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден не сумеет обойти экс-главу государства Дональда Трампа в президентской гонке.
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