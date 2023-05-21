Ученые выяснили, действительно ли “жизнь проносится перед глазами” перед смертью

Наука и технологии Опубликованы результаты исследования американских ученых. Ученые из Мичиганского университета, США, заявили, что им удалось зафиксировать всплеск гиперактивности гамма-волн головного мозга человека в последние минуты жизни.
Наука и технологии Опубликованы результаты исследования американских ученых. Ученые из Мичиганского университета, США, заявили, что им удалось зафиксировать всплеск гиперактивности гамма-волн головного мозга человека в последние минуты жизни.
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