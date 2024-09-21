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За рулем

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Сложное решение: сокращение сотрудников обойдется Фольксвагену в миллиарды евро

Сложное решение: сокращение сотрудников обойдется Фольксвагену в миллиарды евро

Немецкий автогигант Volkswagen находится на грани серьезных перемен. Компания, столкнувшаяся с жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей, вынуждена сокращать расходы, и в качестве одного из мер рассматривает закрытие заводов в Германии.

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