Сложное решение: сокращение сотрудников обойдется Фольксвагену в миллиарды евро

Немецкий автогигант Volkswagen находится на грани серьезных перемен. Компания, столкнувшаяся с жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей, вынуждена сокращать расходы, и в качестве одного из мер рассматривает закрытие заводов в Германии.
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