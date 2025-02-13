Ждут ли Дональда Трампа на параде в Москве 9 мая? Комментарий Георгия Бовта

Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора 12 февраля условились о скорой встрече, которая, судя по тому, что говорит и американская, и российская сторона, состоится на нейтральной территории.
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