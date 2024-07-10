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Столичные проекты стали лауреатами национальной премии "Приоритет: цифра 2024"

Столичные проекты стали лауреатами национальной премии "Приоритет: цифра 2024"

Столичные проекты стали лауреатами национальной премии "Приоритет: цифра 2024". Экспозиция, посвященная 30-летию Рунета на ВДНХ, и проект "AR-технологии: воссозданные объекты в мобильном приложении "Познакомься с Москвой" были высоко оценены жюри.

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