Столичные проекты стали лауреатами национальной премии "Приоритет: цифра 2024". Экспозиция, посвященная 30-летию Рунета на ВДНХ, и проект "AR-технологии: воссозданные объекты в мобильном приложении "Познакомься с Москвой" были высоко оценены жюри.
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