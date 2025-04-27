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Спортивный директор «Целе» — о выкупе Егора Пруцева: «Кто сказал, что мы будем платить такую сумму?»

Спортивный директор «Целе» — о выкупе Егора Пруцева: «Кто сказал, что мы будем платить такую сумму?»

Спортивный директор словенского «Целе» Геннадий Голубин прокомментировал информацию о выкупе российского полузащитника сербской «Црвены Звезды» Егора Пруцева.

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