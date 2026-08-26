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Китай впервые показал пуск «черной» противокорабельной ракеты: что скрывает необычное покрытие

Китай впервые показал пуск «черной» противокорабельной ракеты: что скрывает необычное покрытие

Полет новой китайской противокорабельной ракеты / © CCTV News По словам военного эксперта Сун Чжунпина, большинство стоящих на вооружении противокорабельных ракет окрашены в светлые цвета — серый, белый или голубой, поэтому черное покрытие встречается крайне редко.

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