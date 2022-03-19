Мировое обозрение

115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Скоро к ним прилетят ракеты и всё станет на свои места, это будет финальная часть Марлезонского балета! Там можно сра...Пока русские воюю...
  • Валерий Протасов
    Широкая публика на Западе не получает правдивой информации о положении на Украине. Всякая правдивая информация тут же...Путин о спецопера...
  • Adrenaliyn
    Нет сейчас ни Ленина, ни Сталина, а Путин никогда не пойдёт против своих на западеЧтобы выстоять в ...

Польская колонизация Белоруссии и Литвы

Польская колонизация Белоруссии и Литвы

О зависимом положении Великого княжества Литовского в Речи Посполитой В современной учебной литературе по истории Беларуси делается акцент на отстаивании государственной самостоятельности Великого княжества Литовского (ВКЛ) в Речи Посполитой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх