Российские ракеты управляются американскими чипами – Bloomberg

Санкции не справляются с поставленной задачей не только потому, что Москва их обходит, но также потому, что большинство западных контрагентов российских компаний намеренно не соблюдают ограничения ради прибыли.
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