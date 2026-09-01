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Царьград

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Корпорация развития Дальнего Востока: 21% женщин в декрете работают

Корпорация развития Дальнего Востока: 21% женщин в декрете работают

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке заместитель главы Росстата Сергей Окладников сообщил, что 21% женщин в России, находящихся в декрете, работают из дома.

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