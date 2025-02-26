Трамп-младший не призывал к союзу с Россией — пресс-секретарь

Заявление сына президента США Дональда Трампа-младшего о том, что Соединенным Штатам стоило заключить союз с Россией вместо Украины, не соответствует действительности, заявил его пресс-секретарь Эндрю Сурабиан 27 февраля на своей странице в соцсети Х.