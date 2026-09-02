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Рэпер WormGanger рассказал о состоянии трехлетней дочери, которую мать сбросила с 10 этажа

Рэпер WormGanger рассказал о состоянии трехлетней дочери, которую мать сбросила с 10 этажа

Отец пострадавшей девочки Александр Ковалев, известный как рэпер WormGanger, сообщил журналистам подробности лечения 3-летней наследницы, которую мать сбросила с балкона в Сергиевом Посаде.

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