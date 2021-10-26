В Омской области автоинспекторы помогли оперативно доставить 9-месячного ребёнка в больницу

К инспекторам ДПС ОМВД России по Омскому району старшему лейтенанту полиции Евгению Леушкину и младшему лейтенанту полиции Павлу Иопе, которые несли службу в районе 22 километра автодороги Омск – Муромцево, с просьбой о помощи обратился мужчина.