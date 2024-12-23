В Совете Федерации объяснили отсутствие импульсов для встречи Путина и Трампа

У избранного американского президента Дональда Трампа на данный момент отсутствуют конкретные предложения по окончанию конфликта на Украине, которые он способен представить российскому лидеру Владимиру Путину.
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