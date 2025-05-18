В народном календаре день Арины Капустницы. Полезно заниматься высаживанием рассады капусты и огурцов, причем заниматься этим должны женщины и в одиночестве — чтобы никто не сглазил будущий урожай.
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В народном календаре день Арины Капустницы. Полезно заниматься высаживанием рассады капусты и огурцов, причем заниматься этим должны женщины и в одиночестве — чтобы никто не сглазил будущий урожай.