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В Барнауле выступит рэпер Macan с живым концертом и главными хитами

В Барнауле выступит рэпер Macan с живым концертом и главными хитами

В 2018 году исполнитель выбрал сценический псевдоним Macan, отсылающий к названию автомобиля марки Porsche В Барнауле в четверг, 24 декабря, в МСК "Титов-Арена" выступит российский рэп-исполнитель Macan.

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