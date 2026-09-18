В Барнауле выступит рэпер Macan с живым концертом и главными хитами

В 2018 году исполнитель выбрал сценический псевдоним Macan, отсылающий к названию автомобиля марки Porsche В Барнауле в четверг, 24 декабря, в МСК "Титов-Арена" выступит российский рэп-исполнитель Macan.
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