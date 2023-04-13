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Хабаровский космонавт Петр Дубров стал Героем России

Хабаровский космонавт Петр Дубров стал Героем России

Хабаровчанину, космонавту Петру Дуброву присвоено звание Героя России. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил его за его мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета на Международной космической станции.

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