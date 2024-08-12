Депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Ивлев проинформировал, что правительство Украины, обращаясь к державам Запада с просьбой позволить применять полученное вооружение против расположенных в глубине РФ регионов, показывает собственную нацистскую натуру.
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