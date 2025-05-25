Завершен обмен пленными по формуле 1 000 на 1 000

Договор об обмене заключили 16 мая в Стамбуле Еще 303 военнослужащих РФ возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле.
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