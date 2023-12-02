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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михайлов о ЦСКА: «Прошло полсезона, но команда болтается от шестого до восьмого места. Истинный чемпион не имеет права так играть»

– Понятно, что ЦСКА трудно в третий раз подряд завоевать Кубок Гагарина. Сейчас армейцы идут только шестыми на Западе.

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