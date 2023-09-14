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На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» ЦВО нанесли огневое поражение противнику, уничтожив опорные пункты с личным составом ВСУ

На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» ЦВО нанесли огневое поражение противнику, уничтожив опорные пункты с личным составом ВСУ

Танкисты, используя рельеф местности и участки леса, ведут прицельный огонь на дальность более 5 км, что позволяет скрыть боевую машину от противника и вести прицельную стрельбу по баллистической траектории.

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