На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» ЦВО нанесли огневое поражение противнику, уничтожив опорные пункты с личным составом ВСУ

Танкисты, используя рельеф местности и участки леса, ведут прицельный огонь на дальность более 5 км, что позволяет скрыть боевую машину от противника и вести прицельную стрельбу по баллистической траектории.
Популярные статьи
- Российские военнослужащие продолжают поражать живую силу и технику ВСУ в ходе проведения СВО
- В Приморском крае воспитанники Уссурийского суворовского военного училища оказали помощь в устранении последствий тайфуна «Ханун»
- Расчеты ЗРК «Тор-М1» ЗВО поражают воздушные цели на Купянском направлении в зоне СВО
Свежие комментарии