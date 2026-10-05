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Жезуш: «Я говорил Роналду, что он должен завершить карьеру в сборной на поле, а не в слезах»

Жезуш: «Я говорил Роналду, что он должен завершить карьеру в сборной на поле, а не в слезах»

Главный тренер сборной Португалии Жоржи Жезуш высказался о будущем Криштиану Роналду в национальной команде на фоне последних событий вокруг капитана португальцев.

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