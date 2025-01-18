Пленный пограничник рассказал о плохом отношении англичан и французов к украинцам

Жители Великобритании и Франции считают украинцев людьми второго сорта. Этим наблюдением в видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, поделился инспектор государственной пограничной службы Украины Александр Бычко.
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