Строители из ЯНАО приступили к отделке здания администрации Авдеевки

Чистовые отделочные работы начались в здании администрации Авдеевки. Ямальские специалисты устанавливают вентиляцию, водоснабжение, электропроводку, слаботочные системы и окна, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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