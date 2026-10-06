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Царьград

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Рыженков: Минск тайно контактирует с ЕС, скрывая встречи от огласки

Рыженков: Минск тайно контактирует с ЕС, скрывая встречи от огласки

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков назвал встречи с представителями Польши и Словакии на полях Генассамблеи ООН новизной последнего времени во внешней политике Минска.

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